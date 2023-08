Cibeles De Freitas puso nuevas fotos con su imagen de pelo corto, asegurando que, “legalmente rubia: soy la mujer que me ha dado la gana de ser”, además, pidió compartir esa Cibeles de la suerte para romper con todas las etiquetas de la sociedad.

Linette Clément hace su camino de promoción de cara al certamen Miss International Japón, que será el 26 de octubre en Tokio. La Señorita Panamá, que fue anunciada hace poco, no ha parado con su representación y sesiones fotográficas. La gente está a la espera del anuncio de su coronación, ya que el director de Señorita Panamá, César Anel Rodríguez, contó que harían una pequeña ceremonia para poner la corona en las sienes de Clément.

Volviendo a “Casi las 5”, porque siempre tienen mucha tela de donde cortar, no se ponen de acuerdo con la vestimenta. Ese diseñito rosa de Carolina Castillo dejaba poco a la imaginación. ¡Horror!

No se está dejando de los haters

Aunque es poco usual que lance sus petardos, Sandra Sandoval compartió una foto bastante trabajada en la que dijo, no tenía retoques. Algunos creen que ya se está pasando con la taquilla.

K4G sigue de gira por “los Europa” con Farruko y la ha botado en los diversos shows que han realizado. Serán 16 ciudades las que cubrirá este recorrido, por ello no lo hemos visto en La Máscara.

Nicole Pinto no hizo suyo el reel en el una mujer asegura que entre sus pequeños defectos, está que se amarga cuando no come a la hora. La gente dijo que le faltó credibilidad y gracia.