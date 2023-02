Si con Nicolle temblamos, con Melissa Gallego caímos como Condorito. Dijo que no sabía que había un país que se llamaba Mauricio y que en el canal aprendía más que de lo que le enseñaron en la escuela. De verdad, no sabemos qué fue peor.

Tras la pésima evaluación del jurado de Viña del Mar, la peor en la historia de los artistas panameños en esa fiesta, Rabanes regresan concentrados en su nuevo disco con Emilio Estefan y en su musical. No tienen tiempo para lamentaciones.

Rabanes no quedó en nada en Viña del Mar, pero la fanaticada no ha dejado de alentar a los artistas, desde diversas plataformas. La gente pide que sigan adelante con su trabajo.

Rolo Comando aseguró que, junto a Real Phantom y DJ Flecha, siguen siendo los artistas que prenden la tarima con sus canciones viejitas. A este trío se le unió en Chitré un ex miembro muy querido, Jr Ranks, quien también prende las tarimas.

Mr Saik prendió el avispero pero no se dejó. El artista grabó varias historias en las que le habla a uno o varios artistas de la nueva generación que no quieren respetar a las leyendas como Japanese, Aldo Ranks, Comando Tiburón y demás cantantes que le abrieron las puertas a las nuevas generaciones. Dijo que cuando se mantengan por más de diez años en el mercado y no copien los estilos de otros, entonces pueden venir a hablar. ¡Ya saben!