No pagará un centavo por ese ganchito azul

Cibeles De Freitas contó que no va a pagar para que le vuelvan a poner el gancho de verificación de Twitter. Dijo que su cuenta estuvo verificada por cinco años y ahora que empezaron a quitar el gancho, así se quedará.

Tras entrar al quirófano para una cirugía de levantamiento de mamas, Ingrid De Ycaza recibió toda clase de comentarios, entre ellos que no se quiere tal como es; ella dijo que sí y corrige ciertas cosas.

La película “Centurion: The Dancing Stallion”, en la que participa la actriz Patricia De León y que es dirigida por Dana Gonzales, se estrenará este 25 de abril en los cines de Estados Unidos, así lo reveló la panameña, quien está emocionada por este trabajo.

La influencer y modelo de OnlyFans Yaneth Marín, quien hizo un pedazo de calle en su corregimiento en Copé, denunció que hay un medio que publica falsedades con su imagen y no le da réplica.

Giosué Cozzarelli hizo una nueva campaña fotográfica con una bata de Versace medio abierta, con la que muestra gran parte de su cuerpo, pues no lleva prenda alguna. Preguntó a quien le encantaba andar en bata en la casa como a ella.

Oye, casi nos caemos y no nos levantamos cuando una niña se acercó a Katita Ortíz, en la inauguración del Museo del reggae y le preguntó que si ella era Yailín la más viral, a lo que la presentadora le dijo que no, que Yailín era puertorriqueña. ¿Qué, qué? Sí, parece que le falta un poco de ilustración en el género, porque aunque la exmujer de Anuel no cante “ni los pollitos dicen”, todos sabemos que es de República Dominicana, nacida en Santo Domingo. ¡Toma nota!