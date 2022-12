Siguiendo con lo del cartel, Wyznick Ortega no se quedó callada y en Instagram hizo duras críticas a Anubikiss. La animadora no se dejó y en un “live” le respondió a la “La licen” con acusaciones.

Para no importarle el qué dirán, la One Two le da demasiado color a los comentarios de los haters en redes. Ya dejó claro que, como artista, no puede ni debe rechazar contrataciones, que supere el tema y siga.