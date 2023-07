No gustó a los maestros tampoco

Siguiendo con Nicolle, dos leyendas de la televisión nos llamaron para preguntar cuál es el protocolo de estos nuevos programas y por qué ya no imitan el estilo de Blanca Herrera en los shows.

Hablando de Barbie, las famosas de Panamá, ahora que se ha vuelto a poner de moda la operación implante de senos, no paran de llevar sus escotes al aire, lo que está bien, pues para eso fueron al quirófano. Pero todo tiene su límite, no abusen.

Que no ha cambiado para nada

Luego de los chismes de que la ex de Yemil ya tiene pareja nueva, el artista subió una foto de su nueva novia, cayendo en el juego otra vez. La gente le dijo que cambie la mentalidad y siente cabeza.

Lucy Molinar preguntó por qué no recibimos a la Selección con fiesta, si salió sub campeona y Arturo Illueca le hizo intriga a Tinomatik, quien dijo que no le cree nada a la periodista, que le debe un trabajo.