La que nos dejó parados de pestañas fue la influencer Nikeisha Sánchez, quien reveló que casi se muere en el parto de su hijo, tras una serie de complicaciones, porque no dilataba. Luego, tuvo un desgarre en el útero y le hicieron un curetaje.

Milka Rodríguez ahora es una señora casada. Tras el anuncio de su compromiso y que no quería paracaídas en su casa, la influencer panameña mostró el flamante anillo de bodas en su mano izquierda, lo que comprueba, ya logró su final feliz.

A una famosa le recomendaron que mantenga la vida privada si ya no quiere recibir más críticas por su pasado y que no se haga la víctima. Al parecer, no es consecuente lo que hace con lo que dice.