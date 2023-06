Gloria Quintaba habló alto y claro que el “tubi-tubi” no es ningún peinado agradable para salir por allí y que usar ropa tres tallas menos de la que le corresponde a una persona, tampoco. Hay que ubicarse.

La verdad, no sabemos qué buscaba Mayer Mizrachi con asegurar que bajaba su perfil y todo el rollo este con el video de Anyuri, que si llamaba a su mamá, etc. Hemos notado que sus chistes ya necesitan un traductor, no se sabe si le da pena o es taquilla.