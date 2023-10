No hubo peleas, solo archivó las fotos del IG

Erika Ender estaba en sus reflexiones y aseguró que aprendió que en la vida la felicidad no es una búsqueda ni tampoco una consecuencia, aprendió que es una decisión, una actitud, una opción. “Voy a ser feliz porque decido ser feliz”, aseguró.

Gaby Garrido no se fue por las ramas y cansada de una persona que solo entra a su cuenta para dar like a los malos comentarios hacia ella, la bloqueó. Dijo que no puede entender cómo la gente tóxica tiene en sus redes que son hijos de Dios y hacen mal.