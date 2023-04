Oye, casi nos caemos y no nos levantamos porque una de las señoras plásticas, que ahora vive como las celebrities, cree de verdad que es famosa. Nos contaron varios faranduleros que no quiere ni saludar. ¿Diva?

A la famosa influencer Yaneth Marín le dijeron que le faltaba más sofisticación para estar en redes sociales, pues su pensamiento de embotellar gases no fue agradable a todos. ¡Hay que moderarse!

La gamer Diana Monster está en una misión secreta en México y reveló que ha sido lo máximo. “Lo que vine hacer a México es una de LAS MEJORES experiencias de trabajo que he tenido en mi vida!!! solo diré que estoy que no me lo creo”. ¿Qué será?