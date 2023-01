Marco Oses no se olvida su casa TVN

No podemos superar a Marco Oses en su presentación del Miss Universo, desde Panamá, en la cual dio pase a “Hecho en Panamá” de TVN, pero en realidad debía decir “A lo Panameño”, de Telemetro. ¿Extraña la casa?

La gente no suelta a la chef Delyanne Arjona, quien ahora que bajó varias libras y luce de infarto, no para de recibir críticas, porque según esas personas, se ve “enferma”. Lo bueno es que ella no hace caso.