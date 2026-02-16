La Esquinita del 16 de febrero de 2026

¿Se fue a tocar puertas en los canales de TV?

Nos enteramos de que Rony Vargas se ha montado con todo en la onda de los reality shows. Resulta que, tras anunciar su proyecto “La Casa del Jeque”, lo vieron por el canal de la 12 de Octubre tocando puertas. Pero eso no es todo: aseguran que ya hay varios candidatos ansiosos por participar y que el premio superará los $25,000. ¡La gente quiere saber quiénes son los nuevos valientes que se encerrarán en esta casa!

Les están cerrando las puertas a los “therians”

Los therians han causado revuelo a nivel internacional y en Panamá no ha sido la excepción. Desde que empezó a circular la noticia sobre la realización de supuestas reuniones en parques y sitios públicos, las autoridades han reaccionado manifestando que no cuentan con permisos para esos encuentros, a pesar de ser pacíficos. ¡Qué fuerte!

¡Ni el Apple Watch lo salvó en el Carnaval!

El que quedó con “cara de galleta” en Las Tablas fue Diego De Obaldía, al descubrir, en medio de una entrevista al influencer Yedgar, que le habían robado su celular. El momento exacto quedó grabado y su rostro fue un poema. Intentó buscarlo por medio de su reloj, pero ¡qué va! Ahora piden que, si alguien tiene información, se contacte con la producción de Quién TV.

¿Se desvanecieron todas las esperanzas?

Con las palomitas en la mano quedaron los seguidores del “team colorido”, y es que se armó todo un zafarrancho entre una parejita que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Aunque decían que habían terminado, al parecer una de las partes albergaba la esperanza de volver; pero el otro se desató en carnavales. ¿Será que ahora sí todo acabó?

La llenaron de regalos

Assilem Delgado, mejor conocida como “La Polla”, generó envidia en San Valentín. Muy orgullosa, compartió todos los regalos lujosos que recibió de su media naranja y afirmó: “Mi marido es el mejor”. Hubo quienes le respondieron que no recibieron ni una flor de papo el 14 de febrero. ¡Wao!