La Esquinita del 13 de marzo de 2024

Que no estaba contratada, nos aseguran

Una que ha sido muy criticada estos días es la diputada y aspirante a otro cargo político Génesis Arjona, pues en todo este tiempo no quería ni que le mencionaran “Esto es Guerra” ni el modelaje.

No llora por hombres y come fruta

A Mehr Eliezer le preguntaron por qué es tan bella, y aseguró que porque no llora por hombres, toma mucha agua y come frutas. La ex Miss aseguró que se ha recuperado del todo de la mala relación que tuvo con la comida en el pasado.