Una exreina nos dejó parados de pestañas y sin respiración cuando dijo que era justo y necesario aceptar un reto de muchas preguntas, pues al parecer, no sabe a dónde va su vida en este momento.

Los de Jelou! mandaron a Natalia González a Merca Panamá, pero debieron elegir al chef Alexis Sittón, ya que desde el estudio no dejaba en paz a su compañera, hasta le decía dónde debía ir a pagar. La tenía medio aburrida con la necedad.

Tras la presentación de una artista, que tenía rato de no pisar una tarima panameña, la gente está criticando el diseño enterizo color gris, porque dejaba muy poco a la imaginación. ¡Falta de estilo!

Los fans no sueltan a Miah Catalina

One Two critica los tamales de Lorena Castillo

Luego que la exprimera dama Lorena Castillo tuiteara tamales y bollos panameños, el personaje One Two se fue de frente contra ella y de inmediato las personas la criticaron por hablar de alguien que no hace política.