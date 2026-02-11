Violaciones, juicios, aplausos: los principales temas de las memorias de Gisèle Pelicot

La francesa Gisèle Pelicot publicará el próximo martes sus memorias, en las que habla de las violaciones de su exmarido y de decenas de desconocidos mientras estaba drogada, y del histórico juicio que la convirtió en un icono feminista mundial.

Estos son algunos de los temas que aborda en el libro, titulado en español "Un himno a la vida", y que saldrá a la venta el 17 de febrero en 22 idiomas.

- Incredulidad -

Las memorias, escritas junto a la periodista y novelista Judith Perrignon, arrancan el 2 de noviembre de 2020, el día en que Gisèle y su marido Dominique Pelicot fueron convocados a la comisaría de la localidad de Carpentras, cerca de su domicilio en Mazan, en el sur de Francia.

Según fragmentos del libro publicados el martes por el diario francés "Le Monde", Gisèle Pelicot, al ser preguntada por su esposo, lo califica de "bondadoso, atento. Un tipo estupendo". Unos minutos después, su mundo se derrumba al enterarse de que durante años la había violado y hecho violar por al menos medio centenar de desconocidos después de haberla sedado.

Cuando la policía le muestra imágenes de los crímenes, ella no se lo puede creer. "Mi cerebro se detuvo", escribe. "No reconocía a los individuos. Ni a esa mujer. Tenía la mejilla tan flácida, la boca tan lacia. Era como una muñeca de trapo".

El libro alterna capítulos dedicados a estos horribles hechos que tuvo que soportar, tanto a nivel personal, familiar y judicial, con otros en los que narra su vida de antes y habla de su familia, especialmente de su abuela y su madre, que murió cuando tenía nueve años.

- Un juicio público -

Pelicot, de 73 años, también rememora el juicio de Aviñón de 2024, que tuvo un impacto internacional por la magnitud de los hechos, el número de acusados y su decisión de pedir que las audiencias fueran públicas.

Aunque en un principio quería que el juicio fuera a puerta cerrada, finalmente decidió que el proceso fuera abierto al público y que la vieran cara a cara con sus agresores, para que "la vergüenza cambie de bando", dijo entonces.

"Cuando recuerdo el momento en que tomé mi decisión, pienso que si hubiera tenido veinte años menos quizá no me habría atrevido a rechazar el juicio a puerta cerrada. Habría temido las miradas, esas malditas miradas con las que una mujer de mi generación siempre ha tenido que lidiar", afirma en las memorias, según "Le Monde".

"Tal vez la vergüenza se va más fácilmente cuando tienes setenta años y ya nadie te presta atención. No lo sé. No tenía miedo de mis arrugas ni de mi cuerpo", escribe.

- Aplausos -

Pelicot también tuvo palabras de agradecimiento para el numeroso público, en su mayoría mujeres, que la aplaudía en el exterior del tribunal de Aviñón. "Esa multitud me salvó", asegura.

Ese apoyo la ayudaba también a encarar las vistas, cuando tenía que declarar. No tenía que buscar las palabras, relata en el libro, "alimentadas y reconfortadas gracias a esa multitud afuera que crecía y me escoltaba cada día en los alrededores del tribunal".

A esas mujeres "que me transmitieron una fuerza increíble", dice Pelicot en una entrevista difundida este miércoles por el semanario Télérama, "les doy las gracias porque, sin ellas, no sé si habría aguantado".

- Optimismo -

El título en francés, "Y la alegría de vivir", muestra también la fuerza de voluntad y el carácter de esta mujer.

"Esta alegría de vivir siempre la he tenido", dice a Télérama. "Soy una optimista incondicional". Por eso, explica, a pesar de los horribles acontecimientos que vivió, "estoy viva y me autorizo a ser feliz". "Puedes tener amigos e incluso volver a enamorarte, como es mi caso", añade.

Su entereza y fortaleza que, según ella, vienen de su familia, especialmente cuando perdió a su madre de niña, dieron la vuelta al mundo durante el juicio, hasta convertirla en un icono feminista para muchos.

"No me siento muy cómoda con la palabra 'icono'", cuenta. "La acepto, por supuesto, por todas las mujeres que me lo dicen, pero me supera un poco".

Esta luchadora afirma, no obstante, que escribió sus memorias porque su historia "podía dar esperanza a otras personas, especialmente a las víctimas, a las mujeres traumatizadas".

Pelicot hará una gira en Francia para presentar las memorias. También viajará el 20 de febrero a Londres, donde protagonizará un acto en el que las actrices Juliet Stevenson y Kristin Scott Thomas leerán fragmentos del libro. Luego irá a otros países, como Alemania, España, Italia y Estados Unidos.