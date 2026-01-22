Venezuela excarcela al yerno de Edmundo González Urrutia, condenado por "terrorismo"

Las autoridades venezolanas excarcelaron al yerno del opositor Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo sobre el presidente depuesto Nicolás Maduro en las cuestionadas presidenciales de 2024, informó la familia el jueves de madrugada.

Rafael Tudares fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos, y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo.

Quedó en libertad en medio del lento proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno de Delcy Rodríguez bajo presión de Estados Unidos. Rodríguez asumió el gobierno después de la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

"Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada", escribió su esposa, Mariana González, hija de González Urrutia.

"Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año", añadió.

Los Tudares permanecieron en Venezuela después de que González Urrutia salió al exilio en España tras la proclamación de la reelección de Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024.

González Urrutia calificó de "represalia" el fallo en contra de su yerno, como parte de su denuncia de la elección de Maduro, que tacha de fraudulenta.