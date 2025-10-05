Una eurodiputada francesa denuncia las condiciones de detención de miembros de la flotilla hacia Gaza

Una eurodiputada francesa denunció el domingo las condiciones de detención en Israel de cuatro de sus colegas, en huelga de hambre tras la interceptación de la flotilla humanitaria que navegaba rumbo a Gaza.

"Sabemos que sus condiciones de detención son difíciles, con más de 10 personas por celda", dijo la eurodiputada Manon Aubry, de La Francia Insumisa (LFI) a la cadena FranceInfo. "Las condiciones de acceso al agua también son difíciles", agregó.

LFI había anunciado el sábado que sus diputados François Piquemal y Marie Mesmeur, y sus eurodiputadas Rima Hassan y Emma Fourreau, habían iniciado una huelga de hambre "en solidaridad con el pueblo palestino".

Aubry criticó la falta de novedades sobre los detenidos salvo "breves intercambios con sus abogados y con el cónsul francés, que pudo visitarlos".

La eurodiputada también solicitó la intervención de las autoridades francesas para repatriar a sus ciudadanos.

Un total de 30 franceses fueron detenidos a bordo de la flotilla internacional "Global Sumud", formada por unos 45 barcos y con cientos de activistas a bordo que pretendían prestar ayuda humanitaria en Gaza.