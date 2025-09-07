Una banda de encapuchados apuñala y mata a dos adolescentes en Australia

Una banda de atacantes encapuchados que estaban armados con machetes apuñaló y mató a dos adolescentes de 12 y 15 años en la ciudad australiana de Melbourne, informó el domingo la policía, que calificó los hechos de "horribles".

Hasta ocho personas, presuntamente miembros de una pandilla juvenil, atacaron a los menores por separado en lugares cercanos el sábado por la noche, dijeron las autoridades.

La policía recibió primero una llamada para acudir a una calle donde encontraron a un niño de 12 años que había sido apuñalado, dijo Graham Banks, inspector de policía del estado de Victoria.

"A pesar de los intentos de reanimación de los paramédicos, no lo pudieron salvar", dijo el oficial en una conferencia de prensa.

Poco después, la policía encontró a un amigo del menor, de 15 años, en una calle cercana con heridas de arma blanca "importantes". Tampoco se pudo hacer nada para mantenerlo con vida.

Testigos e imágenes de las cámaras de seguridad indican que los asesinatos fueron cometidos por el mismo grupo, que además de machetes llevaba cuchillos largos, dijo Banks.

"Aunque la investigación se encuentra en una fase inicial, todo apunta a que se trata de un delito cometido por una banda juvenil", afirmó.

"Es uno de los delitos más horribles de una lista considerable y creciente de crímenes de esta naturaleza. Los niños asesinados no eran miembros de ninguna banda, y no está bien permanecer en silencio", rechazó.

La policía afirmó que no está claro si el ataque fue selectivo o se trató de un caso de confusión de identidad.

En toda Australia, los homicidios y delitos relacionados aumentaron un 9% hasta alcanzar las 448 víctimas en 2024, según cifras oficiales.

Una pelea entre bandas rivales armadas con machetes en el área de comidas de un centro comercial de Melbourne en mayo llevó al estado a prohibir la venta y la posesión de esas herramientas de corte.