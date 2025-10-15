Un volcán de Indonesia hace erupción y lanza una enorme columna de ceniza

Un volcán hizo erupción en una isla de Indonesia, donde lanzó una columna masiva de ceniza, informaron el miércoles las autoridades, que emitieron la alerta más alta para la zona.

El monte Lewotobi Laki-Laki, de la isla de Flores, hizo erupción la noche del martes y madrugada del miércoles, cuando lanzó materiales volcánicos diez kilómetros por encima de su cumbre, de 1.584 metros de altura, indicó la agencia vulcanológica nacional en un comunicado.

Inicialmente no se reportaron víctimas o daños, pero las autoridades advirtieron a los pobladores y turistas en la isla del este de Indonesia mantenerse alejados del monte y prepararse para posibles evacuaciones.

El jefe de la agencia vulcanológica, Muhammad Wafid, anunció que se emitió el nivel más alto de alerta tras detectar un aumento en los sismos profundos que a menudo anticipan una erupción explosiva.

Advirtió que la columna de ceniza de la erupción podría "interrumpir operaciones aeroportuarias y rutas de vuelo si se propaga más".

El mismo volcán lanzó en julio una columna de ceniza de 18 kilómetros que obligó a cancelar 24 vuelos de la isla de Bali.

Indonesia, un extenso archipiélago, se ubica en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.