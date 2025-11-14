Un muerto y al menos 24 heridos por ataque "masivo" ruso contra capital de Ucrania

Una persona murió y al menos 24 resultaron heridas el viernes en un ataque "masivo" ruso que afectó la mayoría de distritos de la capital de Ucrania, informaron las autoridades, mientras Moscú dijo haber derribado más de 200 drones ucranianos en su territorio.

Rusia, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

"Los rusos están atacando edificios residenciales. Hay muchos edificios altos dañados en toda Kiev, casi en todos los distritos", dijo el viernes el jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkatchenko.

La policía de Kiev informó en Telegram de "la muerte de una anciana en el distrito de Desnianski y de 24 heridos, entre ellos una mujer embarazada y un niño de diez años".

Esa fuerza precisó que una treintena de edificios residenciales resultaron dañados en los ataques nocturnos con misiles y drones.

Periodistas de la AFP vieron balas trazadoras utilizadas contra drones y varios sistemas antimisiles desplegados.

El alcalde capitalino, Vitali Klitschko, dijo que se trató de un "ataque masivo enemigo", por lo que las fuerzas de defensa aérea tuvieron que ser activadas.

"Algunas secciones de las redes de calefacción resultaron dañadas", afirmó, al añadir que algunos edificios del distrito nororiental de Desnianski quedaron temporalmente sin suministro de ese servicio.

Se produjeron incendios en varios barrios tras los ataques y se prevén cortes de agua y electricidad, señaló el alcalde.

Las fuerzas rusas llevan meses avanzando por el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Rusia afirmó el lunes que había capturado tres pueblos más a lo largo de la extensa línea del frente, donde está aprovechando su ventaja en efectivos y equipamiento.

Ucrania, por su parte, ha intensificado los ataques contra las infraestructuras rusas y ha intentado atacar más allá del frente.

Las fuerzas rusas derribaron más de 200 drones ucranianos durante la madrugada de este viernes en el sur del país, informó el Ministerio de Defensa de Moscú.

Se produjo un incendio en la refinería de petróleo de Sheskharis, una de las más grandes de Rusia, en el puerto de Novorosíisk, en el mar Negro, antes de que fuera controlado, según las autoridades de Krasnodar Krai.

También resultó dañado un buque civil, y tres miembros de la tripulación resultaron heridos y fueron hospitalizados, añadieron.