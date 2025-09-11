Un líder religioso mexicano preso en California enfrenta nuevos cargos en EEUU

Naasón Joaquín García, líder de un culto evangélico fundada en México, quien paga prisión en California por abuso sexual de menores, fue imputado en Nueva York como parte de una investigación más amplia, dijo este miércoles el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.

Naasón Joaquín García, de 56 años, y otros cinco acusados organizaron "durante décadas (...) el abuso sexual sistemático de niños y mujeres" dentro de la Iglesia La Luz Del Mundo, según un comunicado del departamento.

Los acusados enfrentan cargos como conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la congregación.

"Utilizaron su influencia religiosa y poder económico para intimidar y obligar a las víctimas a guardar silencio", añadió el fiscal a cargo de la acusación, Jay Clayton.

García fue arrestado en el estado de California, donde cumple una condena de 16 años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de tres menores.

Su madre y otra persona fueron detenidas y comparecerán ante el tribunal.

Se cree que los otros tres sospechosos, actualmente prófugos, se encuentran en México, según el DOJ, que solicitará su arresto y extradición.

Todos enfrentan penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

La investigación, que duró varios años y se llevó a cabo en todo el país, involucra a "decenas de víctimas", según citaron los investigadores en el comunicado de prensa.

La nota reseña que La Luz del Mundo, una organización religiosa internacional que afirma tener varios millones de seguidores, ha sido señalada por abusos desde su fundación en 1926.

El líder religioso fue arrestado en California en 2019 por delitos cometidos entre 2015 y 2018, y sentenciado en 2022 tras declararse culpable.

Se le acusó de obligar a las víctimas a realizar actos sexuales, diciéndoles que "si iban en contra de los deseos o anhelos del 'Apóstol'", el título que se daba, "se estaban oponiendo a Dios".