Un juez pide enjuiciar a la esposa del presidente del Gobierno español por malversación

El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno español por malversación de fondos concluyó sus pesquisas y solicitó enviarla a juicio ante un jurado popular, según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP el miércoles.

Esta decisión todavía puede ser recurrida y, por tanto, no es definitiva.

El juez Juan Carlos Peinado considera que una funcionaria contratada por la presidencia del Gobierno trabajó para Begoña Gómez en sus actividades privadas, lo cual constituiría malversación de fondos públicos.

En su auto, el magistrado dijo que tras su investigación ve "verosimilitud de los hechos" de los que se acusa a Gómez, por lo que "pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos".

Por ello, Peinado dio por cerradas las pesquisas y propuso que el caso vaya a "juicio ante el Tribunal Del Jurado", es decir, ante un jurado popular, según el escrito.

Además de a la esposa del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, Peinado señala por malversación de fondos a la funcionaria Cristina Álvarez y a Francisco Martín Aguirre, quien la habría contratado cuando trabajaba en la Presidencia y ahora es el delegado del Gobierno en Madrid.

Peinado convocó a Gómez, Álvarez y Aguirre el sábado en la tarde para comunicarles este cambio en el proceso.

Al comparecer ante el juez el 10 de septiembre, Gómez negó tajantemente haber incurrido en malversación, afirmando que de forma "puntual" pidió a Álvarez "enviar algún mensaje", pero insistió en que esta última "nunca" la ayudó en sus actividades profesionales.

Aparte de este caso por malversación de fondos, el magistrado también indaga desde abril de 2024 si Gómez se aprovechó del cargo de su marido en sus negocios privados.

Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez, y generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba, lo que al final no hizo.

El caso de su esposa es una de las carpetas judiciales que cercan a Sánchez, a quien la oposición de derecha le pide casi a diario la renuncia.

Dos antiguos cercanos colaboradores suyos, su ex número tres Santos Cerdán y su ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, están investigados en un caso de mordidas a cambio de obras públicas.

También son objeto de causas judiciales su hermano menor y el fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno.