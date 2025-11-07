Un informe denuncia un "racismo sistémico" dentro de la policía londinense

Una cultura de "racismo sistémico" está arraigada desde hace décadas en el seno de la Policía Metropolitana de Londres, afirma un estudio publicado el viernes, dos años después de que otro análisis llegara a conclusiones similares.

Esta investigación independiente, encargada después de que un estudio de 2023 concluyera que la Policía Metropolitana es "institucionalmente racista, sexista y homófoba", advirtió sobre las consecuencias de esos comportamientos.

Este nuevo reporte, de 126 páginas y redactado por Shereen Daniels, reconocida experta en recursos humanos y equidad racial, intenta "evaluar" las dificultades para instaurar reformas en la policía.

Una serie de escándalos en los últimos años ha mermado la confianza de los ciudadanos en la policía británica, en particular el secuestro, violación y asesinato en 2021 de la londinense Sarah Everard por Wayne Couzens, un agente en servicio.

"No se trata de un recuento de incidentes individuales, sino de un diagnóstico de las estructuras que convierten los perjuicios raciales en un fenómeno recurrente", señaló Daniels en un comunicado, al presentar el informe "Treinta tipos de perjuicios".

La Policía Metropolitana declaró en un comunicado que reconoce "la magnitud de los desafíos que plantea" el estudio.

En 1999, otro informe recomendó grandes reformas tras advertir de la existencia de un racismo institucional en la policía, tras el asesinato, en 1993, del adolescente negro Stephen Lawrence.

Escándalos más recientes han puesto de relieve el racismo, la homofobia, el sexismo y la misoginia persistentes dentro de la institución.

El mes pasado, la BBC difundió imágenes grabadas con cámara oculta, durante siete meses, en una comisaría del centro de Londres. En esos videos, se ve a agentes haciendo comentarios sexistas, racistas y misóginos.

Las imágenes también incluían opiniones antiinmigrantes y antimusulmanas y los agentes mostraban su complacencia con el uso de la fuerza.

A raíz de esas imágenes, cinco policías fueron despedidos.