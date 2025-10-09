Un grupo ilegal retiene a nueve miembros de una misión medica en Colombia

Nueve integrantes de una misión médica fueron retenidos por un grupo ilegal en el sur de Colombia, denunció este miércoles la ONU.

Los trabajadores sanitarios fueron raptados en La Plata, un municipio del departamento del Huila de fuerte presencia de disidentes de la extinta guerrilla FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia pidió en la red social X su "liberación inmediata sanos y salvos".

Esta región de Colombia enfrenta una crisis de seguridad por la actividad de los guerrilleros que extorsionan a campesinos, entre ellos productores de café.

El país suramericano atraviesa la peor ola de violencia desde el desarme del grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se convirtió en partido político.

El presidente, el izquierdista Gustavo Petro, intenta sin éxito negociar con varios grupos rebeldes.