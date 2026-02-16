Un exministro ucraniano de Energía es identificado en una investigación por corrupción

El exministro de Energía de Ucrania Herman Halushchenko, arrestado el fin de semana, fue identificado como sospechoso en una investigación por lavado de dinero, de acuerdo con un comunicado de la entidad investigadora divulgado este lunes.

"El exministro de Energía (2021–2025) ha sido descubierto por lavado de dinero y participación en una organización criminal", anunció la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania,

El comunicado no menciona nominalmente a Halushchenko, pero él ocupó el cargo de ministro de Energía entre 2021 y 2025.

El ex ministro fue capturado y arrestado el domingo cuando intentaba salir del país.

Los cargos en su contra conllevan penas de hasta 15 años de prisión, según el código penal de Ucrania.

Halushchenko fue acusado en noviembre de participar en un esquema de sobornos por 100 millones de dólares de contratistas que construían fortificaciones para defender la infraestructura energética contra los ataques rusos.

Los investigadores alegan que encontraron aproximadamente 12 millones de dólares en cuentas bancarias vinculadas a la familia del exministro.

En noviembre, Halushchenko dijo que se defendería "en los tribunales", tras ser suspendido de su cargo.

Fue una de varias figuras políticas de alto perfil que dimitieron a raíz del enorme escándalo, y los investigadores alegan que el esquema también implicaba a un estrecho aliado del presidente Volodimir Zelenski.

El actual mandatario ucraniano llegó al poder en 2019 prometiendo erradicar la corrupción entre la élite política.

Su gobierno aprobó algunas reformas, pero también ha enfrentado varios bochornosos escándalos de corrupción, incluso dentro del ministerio de Defensa.