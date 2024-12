Un exministro de Sánchez niega ante la justicia cualquier acto de corrupción

El exministro español de Transportes y exhombre de confianza del presidente del gobierno Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, negó el jueves haber cometido cualquier irregularidad, durante su declaración ante el juez que le investiga por posible corrupción.

"No hubo comisiones, como ya he dicho muchas veces", afirmó Ábalos ante los periodistas que le esperaban tras su declaración en el Tribunal Supremo en Madrid, encargado ahora de investigar las acusaciones de corrupción en su contra.

"Creo haber dado las aclaraciones suficientes, me he comprometido ahí mismo a entregar la documentación (...) que acredita cuanto he dicho", agregó el exministro, quien había solicitado declarar voluntariamente para desmentir las acusaciones.

La justicia abrió una investigación para determinar si Ábalos, influyente ministro de Transportes del ejecutivo de Sánchez entre 2018 y 2021, participó en la presunta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de covid, recibiendo comisiones ilegales del empresario Víctor de Aldama, junto a su por entonces cercano asesor, Koldo García.

Según un documento judicial al que tuvo acceso AFP en noviembre, la justicia investiga si como "compensación económica" a sus servicios en la contratación irregular de mascarillas, Ábalos disfrutó de una vivienda adquirida en Cádiz, Andalucía, por la empresa que recibió los contratos para proveer el material sanitario.

Esta compañía también habría pagado el alquiler de un apartamento en Madrid a una mujer con la que Ábalos "se encontraba, al parecer, relacionado", indicó el auto.

Este escándalo es muy sensible políticamente para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien la oposición le reprocha que es imposible que desconociera el caso.

En octubre, el dirigente socialista negó que hubiera cesado como ministro a Ábalos en julio de 2021 por sospechas de corrupción, sino que lo hizo dentro de una renovación del Ejecutivo para darle un "impulso" tras la pandemia.

Ábalos fue expulsado del Partido Socialista cuando explotó el caso en febrero, aunque sigue manteniendo su acta como diputado, ahora como independiente.

Su declaración llega una semana antes de que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, tenga que comparecer de nuevo ante la justicia por otro caso diferente, el 18 diciembre.

Gómez, que ya fue convocada en otra ocasión para declarar, está investigada para esclarecer si se aprovechó del cargo de su marido en sus relaciones profesionales, y si se apropió de forma ilícita de un programa informático destinado en teoría a la universidad madrileña en la que impartía clases.