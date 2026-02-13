Un exministro conservador francés anuncia su candidatura a la presidencial

El líder conservador Bruno Retailleau anunció este jueves su candidatura a la elección presidencial del próximo año, tras ganar popularidad como el duro ministro del Interior entre 2024 y 2025.

El anuncio lo realizó en una carta enviada a los parlamentarios de su partido Los Republicanos (LR), movimiento otrora gobernante con los presidentes conservadores Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy.

"Llegó el momento que nuestra familia política señale a los franceses un nuevo camino, centrado en el orden, la prosperidad y el orgullo francés", escribe en la carta, que AFP pudo consultar.

Retailleau era casi un desconocido cuando asumió como ministro del Interior en septiembre de 2024, donde desplegó una política de mano dura contra la inmigración irregular y contra el narcotráfico.

Sin embargo, poco más de un año después abandonó el cargo tras provocar la dimisión del primer gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, en apenas 14 horas.

En una Europa donde la ultraderecha progresa, este político de 65 años es famoso por sus posiciones conservadoras contra el matrimonio igualitario y la protección del aborto en la Constitución.

Muy popular entre los votantes de LR, no es el único político de derechas interesado en suceder al presidente centroderechista, Emmanuel Macron, que ya no puede postularse a su reelección en 2027.

El alcalde de Cannes, David Lisnard, y el presidente de la región Altos de Francia, Xavier Bertrand, también están interesados en concurrir, así como el exprimer ministro Michel Barnier.

El líder parlamentario de LR, Laurent Wauquiez, aboga por una primaria que vaya desde el ministro de Justicia, el macronista Gérald Darmanin, a la ultraderechista Sarah Knafo.

El anuncio de su candidatura llega un día después del final del juicio en apelación por malversación de fondos públicos europeos contra la líder ultraderechista, Marine Le Pen.

El 7 de julio, Le Pen conocerá si puede presentarse a la presidencial, que su partido Agrupación Nacional (RN) lidera en los sondeos, con ella o con su delfín Jordan Bardella como candidato.

A 14 meses de estos comicios, varios líderes del oficialismo, como los ex primeros ministros Gabriel Attal y Edouard Philippe, estarían interesados en presidir Francia.

En el bloque de izquierdas, el líder del ala radical Jean-Luc Mélenchon no oculta su interés en postularse, mientras que una parte de la izquierda busca organizar unas primarias unitarias.

