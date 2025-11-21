Un confinamiento más temprano habría permitido evitar 23.000 muertes en Inglaterra, según una investigación

Unas 23.000 muertes podrían haberse evitado en Inglaterra si el primer confinamiento al inicio de la pandemia de covid se hubiera aplicado antes, según las conclusiones de una investigación reveladas el jueves.

A pesar de la propagación del virus en el resto del mundo, el gobierno británico, entonces dirigido por el primer ministro conservador Boris Johnson, no lo tomó en serio hasta "demasiado tarde", según estas conclusiones.

"Esta falta de urgencia y el enorme aumento de las infecciones hicieron que un confinamiento obligatorio fuera inevitable. Debería haberse instaurado una semana antes. Las modelizaciones muestran que solo en Inglaterra habría habido aproximadamente 23.000 muertes menos durante la primera ola" de la pandemia, es decir, hasta julio de 2020, subraya el informe.

Estas conclusiones forman parte del segundo informe publicado en el marco de la investigación pública encargada de evaluar la gestión de la pandemia por las autoridades británicas.

Un confinamiento obligatorio se instauró el 23 de marzo en Reino Unido, unos tres meses después del inicio de la epidemia, que comenzó en China, antes de extenderse por todo el mundo.

Reino Unido registró uno de los balances más graves de Europa relacionados con la pandemia, con unas 226.000 muertes.

El informe señala explícitamente la responsabilidad del gobierno de la época, demasiado "optimista" a comienzos de 2020.

La investigación añade que la actitud del propio Boris Johnson, primer ministro entre 2019 y 2022, "socavó el mensaje serio que debía transmitir a la población".

Febrero de 2020 fue "un mes perdido", y la falta de reacción del gobierno es "inexcusable", según la investigación.

El estudio también considera que una actitud "tóxica y caótica" en Downing Street al inicio de la pandemia perjudicó una "toma de decisiones sensata".

Además, las fiestas organizadas en la residencia del primer ministro —que recibieron el nombre de "partygate" y que más tarde contribuyeron a la caída de Boris Johnson— "debilitaron la confianza del público en las decisiones oficiales", y aumentaron el riesgo de que los británicos dejaran de respetar las reglas del confinamiento.