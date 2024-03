Un candidato centrista puede desestabilizar la campaña presidencial de Biden

Un movimiento político estadounidense anunció este viernes su intención de presentar a un candidato presidencial, lo cual puede dividir la base de votantes del demócrata Joe Biden.

La organización centrista No Labels (Sin etiquetas), que se autodescribe como un "movimiento nacional de estadounidenses con sentido común", afirmó que iniciará el proceso de selección de candidatos la próxima semana.

No Labels no ha nombrado a ninguno. Según la prensa estadounidense, varios políticos vinculados al grupo han descartado postularse.

Sin embargo, los demócratas parecen preocupados ante la posibilidad de que el movimiento pueda alejar a los votantes indecisos de Biden y favorecer a su rival republicano Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre.

Citado en un comunicado, Mike Rawlings, presidente de la convención nacional de No Labels, afirma que 800 delegados han votado "casi unánimemente" a favor de presentar a un candidato presidencial.

Y añadió: "Es evidente que estos ciudadanos creen que se trata de una causa justa y que No Labels debería ofrecer a los estadounidenses la opción adicional que claramente quieren".

Ryan Clancy, estratega del grupo, comunicó el viernes en X que anunciarán el "proceso de selección formal el próximo jueves 14 de marzo".

No Labels fue fundado en 2009 por la exrecaudadora de fondos demócrata Nancy Jacobson, ahora directora ejecutiva de la organización, con el lema "No izquierda. No derecha. Adelante".

En su página web se dirige a los estadounidenses que se sienten "políticamente sin hogar" y se presenta como una opción para los votantes descontentos con la idea de que Biden y Trump sean candidatos presidenciales.