Un atentado contra un senador en Colombia deja dos guardaespaldas muertos

Un atentado a tiros el jueves contra la caravana de vehículos del senador Jairo Castellanos, en la que no viajaba el legislador, dejó a dos de sus guardaespaldas muertos, con la guerrilla del ELN como principal sospechosa, informaron autoridades.

El equipo de Castellanos se desplazaba en la región de Arauca, con fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuando atacaron uno de los vehículos de su caravana y robaron otro. También secuestraron a tres miembros de su equipo, liberados más tarde.

El senador, candidato a la reelección, no viajaba en el convoy y está ileso. "Me masacraron a mis muchachos" en un "acto cobarde", dijo Castellanos sobre el asesinato de dos de sus guardaespaldas en un video compartido con medios.

"Intentamos salvar la democracia en la región", agregó el senador del Partido Verde (centro) entre llantos y en medio de las alertas de violencia electoral en el país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que el atentado fue "posiblemente perpetrado por el cartel del ELN".

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el vehículo con las ventanas reventadas y perforado por decenas de impactos de bala a pesar de que era blindado, según el equipo del político.

Una fuente de la Unidad de Nacional Protección (UNP), encargada de la seguridad de candidatos electorales, dijo a la AFP que las autoridades no han podido acceder al punto del ataque por los combates entre la guerrilla y el Ejército.

- Violencia electoral -

Varios organismos han emitido alertas sobre la seguridad de los candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026, que se celebrarán respectivamente en marzo y mayo.

Casi un tercio de los municipios del país están bajo "alerta" de violencia electoral, según la Misión de Observación Electoral.

El magnicidio del candidato presidencial de derecha Miguel Uribe, que murió en agosto víctima de un atentado a tiros, revivió los fantasmas de la violencia del narco contra políticos en las décadas de los 80 y 90.

Los grupos ilegales, que se fortalecen en el país y se financian con las rentas del narcotráfico y otras actividades ilegales, intentan influir en los comicios con amenazas y ataques contra candidatos.

Castellanos no había recibido ninguna amenaza y contaba con el esquema de seguridad convencional, según la UNP.

En Arauca, región fronteriza con Venezuela, la guerrilla de origen guevarista ELN y las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC ejercen un fuerte control y plantan cara al Estado.

El presidente Gustavo Petro, que intentó negociar la paz sin éxito con distintos grupos ilegales del país, ha aumentado en los últimos meses la presión violenta con operaciones militares en su contra.