Ucrania, Rusia y EEUU reanudan sus conversaciones sin precedentes en Abu Dabi

Los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses reanudan este sábado en Abu Dabi sus primeras conversaciones trilaterales sobre las condiciones para acabar con casi cuatro años de guerra, un objetivo obstaculizado por la espinosa cuestión territorial del Donbás.

Previendo unas negociaciones difíciles, el Kremlin reiteró de entrada su exigencia a Kiev de retirar sus fuerzas de los territorios industriales y mineros del este de Ucrania, hoy controlados en gran parte por Rusia.

Según el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, los diálogos iniciados el viernes se centraron ese día "en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera".

Estas son las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado decenas de miles de muertos desde 2022.

Por la parte rusa, la delegación está encabezada por el general Ígor Kostiúkov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU).

Washington está representado por los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump.

"Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones", aseguró el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, al término de las primeras conversaciones el viernes, al afirmar que espera el resultado de las del sábado.

"Es necesario que no solo Ucrania desee poner fin a esta guerra y alcanzar la seguridad total, sino que también aparezca una voluntad similar en Rusia", añadió.

- "Abandonar Donbás" -

Las negociaciones se producen en un contexto difícil para Ucrania, cuya red energética se ha visto gravemente afectada por una serie de ataques rusos que han provocado cortes de electricidad y calefacción a gran escala en medio de temperaturas invernales, especialmente en Kiev.

Los intensos bombardeos causaron al menos un muerto y cuatro heridos en la capital durante la noche del viernes al sábado, lo que volvió a perturbar el suministro de agua y calefacción cuando el termómetro baja hasta -10°C, según el alcalde Vitali Klitschko.

Por su parte, la ciudad de Járkov fue atacada por 25 drones rusos, que dejaron 11 heridos.

En el frente, las tropas ucranianas llevan casi dos años retrocediendo frente a un adversario más numeroso y mejor armado, mientras Kiev depende en gran medida del apoyo financiero y militar occidental.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben retirarse. Es una condición muy importante", advirtió el viernes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo", añadió.

Las reuniones en Abu Dabi llegan además un día después de dos encuentros de alto nivel: uno en Davos entre Zelenski y Trump y otro en Moscú entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los enviados Witkoff y Kushner.

- Sin los europeos -

Ya se habían celebrado negociaciones directas entre rusos y ucranianos durante el primer año del conflicto, en 2022, y en varias ocasiones a lo largo de 2025 en Estambul.

Esos contactos solo dieron lugar al intercambio de prisioneros y restos mortales de soldados.

Las nuevas conversaciones de esta semana tienen lugar lejos de Europa y sin la participación de los países de la UE, que temen que Washington presione a Kiev para que acepte un acuerdo considerado demasiado favorable a Moscú.

Por su parte, Rusia no ha dejado de criticar la injerencia de los europeos en las negociaciones.

El viernes en el Foro Económico Mundial en Davos, Zelenski pronunció un duro discurso contra sus principales aliados políticos y financieros, en el que afirmó que veía a una Europa "fragmentada" y "perdida" a la hora de influir en las posiciones de Trump y carente de "voluntad política" frente a Putin.

Al margen de la cita de las élites mundiales en Suiza, mantuvo una breve conversación con Trump, tras la que anunció un acuerdo sobre las garantías de seguridad para Ucrania, que ahora debe ser finalizado por los dos líderes y los parlamentos de ambos países.