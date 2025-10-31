Ucrania entrega a un militar ruso a Lituania para ser juzgado por crímenes de guerra

Ucrania entregó a Lituania a un militar ruso capturado por sus fuerzas armadas para que sea juzgado por crímenes de guerra, anunció el viernes la fiscalía ucraniana.

"Por primera vez desde el inicio de la agresión a gran escala, Ucrania entregó a un militar ruso a un Estado extranjero, Lituania, para que sea procesado por crímenes de guerra", declaró el fiscal general de Ucrania, El Ruslán Kravchenko, en redes sociales, calificando el hecho de "histórico para la justicia".

"Es una señal clara dirigida a todos los criminales de guerra de que no podrán eludir la justicia en ningún país del mundo libre", agregó.

El sospechoso, un oficial de alto rango de la marina rusa, está acusado de "detención ilegal, tortura y trato inhumano a civiles y prisioneros de guerra", incluido un ciudadano lituano, según el fiscal general.

El fiscal detalló "golpes, torturas con descargas eléctricas, asfixias y confinamiento de personas en cofres metálicos".

La fiscalía lituana lo acusa, junto con otros militares de su unidad, de haber organizado un "campo" en la ciudad ucraniana de Melitópol, ocupada por Moscú desde los primeros días de la invasión de Ucrania en 2022, en el que "civiles y prisioneros de guerra, incluido un ciudadano de Lituania, fueron detenidos ilegalmente, torturados y humillados".

El sospechoso fue capturado por las fuerzas de Kiev en agosto de 2023 en la región de Zaporiyia (sur), cerca del pueblo de Robotyne, según el comunicado.

Según la fiscalía de Vilna, el sospechoso fue trasladado a Lituania el martes y el jueves fue puesto bajo detención provisional por un período de tres meses.

Fue acusado en Lituania de "crímenes de guerra, tortura, privación ilegal de libertad y violaciones de las Convenciones de Ginebra" y podría enfrentar cadena perpetua.