Trump recibirá al presidente surcoreano el 25 de agosto, anuncia Seúl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a su homólogo surcoreano el 25 de agosto para ultimar los detalles de su reciente acuerdo comercial y discutir sobre semiconductores, la industria naval y otros temas, informó el martes Seúl.

A cambio de reducir sus aranceles del 25% al 15%, Trump dijo el 31 de julio que Corea del Sur "daría" a Estados Unidos 350.000 millones de dólares para inversiones y compraría 100.000 millones de dólares en productos energéticos.

Trump también aseguró que Corea del Sur acordó invertir una "gran suma de dinero" adicional, cuyo nivel se anunciará cuando el presidente Lee Jae Myung visite la Casa Blanca.

La oficina del mandatario surcoreano dijo que la reunión girará en torno al desarrollo de su alianza como una "asociación estratégica integral orientada al futuro" en respuesta a la evolución de la seguridad y el entorno económico mundial.

Trump y Lee discutirán la cooperación "en sectores manufactureros como los semiconductores, las baterías y la construcción naval, así como en asociaciones de seguridad económica que abarquen tecnologías avanzadas, minerales críticos y otras áreas", dijo el portavoz Kang Yu-jung.

Funcionarios surcoreanos han dicho que el compromiso de Seúl de ayudar a Estados Unidos a reactivar su sector naval fue fundamental para alcanzar el acuerdo comercial.

La industria naval de Corea del Sur es la segunda más grande del mundo después de China, con Estados Unidos muy por detrás de ambas.

La cumbre de los líderes será la primera desde la elección de Lee en junio, tras la destitución de su predecesor por declarar una ley marcial.