Trump prepara ataques contra el narcotráfico por tierra tras primer golpe en el Pacífico

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este miércoles que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra, después de que sus fuerzas atacaran por primera vez en el Pacífico a una presunta narcolancha, con un saldo de dos muertos.

El narcotráfico vía marítima se está reduciendo, aseguró Trump a periodistas en la Casa Blanca, y ahora tocará ocuparse de los que cruzan por tierra, amenazó, sin dar más detalles geográficos.

"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", declaró.

"Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra", dijo en referencia a los posibles ataques.

Tras desplegar en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales, Estados Unidos inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas "narcoterroristas".

Este miércoles el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, anunció el ataque número ocho, esta vez en el Pacífico, según el conteo provisional. Hasta el momento han muerto 34 personas.

"Cada vez que esto sucede [un ataque], estás salvando 25.000 vidas estadounidenses", explicó Trump para justificar los bombardeos con misiles.

Trump mandó una carta al Congreso en la que invocó esa presunta amenaza de cárteles del narcotráfico para justificar sus acciones, que legisladores demócratas y expertos critican porque viola el derecho internacional.

El mandatario republicano decretó mediante una orden presidencial a principios de su segundo mandato que esos cárteles son "organizaciones terroristas".

Estados Unidos se encuentra en "conflicto armado" con esas organizaciones, explicó.

- "Maleante" -

"Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón, solo justicia", escribió el secretario de Guerra, Hegseth.

Los críticos, entre ellos gobiernos de la región como Venezuela o Colombia, consideran que Washington no aporta pruebas de que esas lanchas transporten drogas.

Esas embarcaciones, además, no suponen un peligro para las fuerzas navales desplegadas.

Hubo sobrevivientes de un ataque estadounidense por primera vez la semana pasada, pero Washington eligió repatriarlos respectivamente a Ecuador y Colombia en lugar de juzgarlos por sus presuntos crímenes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a Trump de cometer "crímenes de guerra" con esos ataques.

La escalada verbal entre Trump y Petro subió de nuevo este miércoles.

Al ser preguntado por las acusaciones de Petro, Trump dijo: "es un maleante y un mal tipo".

"Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país", advirtió Trump, quien ya calificó a su homólogo de "líder del narcotráfico".

El mandatario republicano reiteró que ha decidido suspender toda ayuda a Colombia, que durante décadas ha sido su mayor aliado militar contra el narco en América del Sur.

Petro, al que le quedan diez meses en el poder, replicó inmediatamente a los insultos de Trump y dijo que defendería "judicialmente" en Estados Unidos.

Colombia llamó a consultas a su embajador en Washington.

Los ataques también han provocado una movilización general en Venezuela, de donde zarpan la mayoría de las narcolanchas, siempre según la versión del Pentágono.

El régimen de Nicolás Maduro, considerado cabecilla de un cártel según Estados Unidos, ha retado a Trump a lanzar un ataque contra su territorio.