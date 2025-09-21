Trump encabezará homenaje en memoria del líder conservador Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su gobierno rendirán homenaje a Charlie Kirk este domingo en un evento en un estadio de Arizona, tras el asesinato a tiros del influyente activista conservador la semana pasada.

Kirk, de 31 años, recibió un disparo mortal en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

Las autoridades arrestaron a un sospechoso tras 33 horas de búsqueda, y la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso.

El asesinato del líder conservador, fundador del grupo juvenil de derecha Turning Point USA, ha profundizado aún más las enconadas divisiones políticas en Estados Unidos.

Las autoridades afirman que el presunto tirador de 22 años citó como motivo de su crimen el "odio" que, según él, alimentaba Kirk, quien era un crítico mordaz de las personas transgénero, los musulmanes y otros.

Kirk utilizó sus millones de seguidores en redes sociales, la enorme audiencia de su podcast y sus apariciones en universidades para impulsar a Trump entre los jóvenes y defender una ideología política nacionalista y cristiana.

Incluso antes de que el sospechoso fuera identificado o arrestado, Trump calificó a Kirk de "mártir de la verdad y la libertad" y culpó de su asesinato a la retórica de la "izquierda radical".

En Phoenix, frente a la sede de Turning Point USA, cientos de personas marcharon el sábado para depositar flores, banderas estadounidenses y globos rojos, blancos y azules.

La acera estaba repleta de homenajes a Kirk, representados en fotos con el lema "Fe, Familia, Libertad".

"Era un joven increíble, que nos fue arrebatado demasiado pronto", dijo Patti Peteque, de 53 años.

- Represión del 'terrorismo doméstico' -

Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth hablarán en el homenaje del domingo.

También intervendrán la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el comentarista conservador Tucker Carlson y otros destacados funcionarios del gobierno.

La viuda de Kirk, Erika Kirk, quien asume las riendas de Turning Point USA, también se dirigirá a la audiencia en el estadio State Farm de Glendale, con capacidad para 63.000 personas.

En respuesta al asesinato, la Casa Blanca declaró la semana pasada que tomaría medidas enérgicas contra lo que denomina "terrorismo doméstico" por parte de la izquierda.

Trump dijo que designaría a Antifa, una difusa red de activistas de izquierda radical que se definen antifascistas, como "organización terrorista".

El destacado presentador de televisión Jimmy Kimmel fue retirado del aire el miércoles, horas después de que el gobierno amenazara con acciones legales debido a sus comentarios sobre el asesinato de Kirk.

Estas medidas han generado alarma entre los críticos de Trump, quienes advierten sobre medidas para silenciar la disidencia durante su gestión, marcada por un retroceso en las políticas de justicia social y una ofensiva contra la inmigración que ha generado denuncias generalizadas de abusos de derechos.

"En todo el mundo, Amnistía Internacional ha trabajado durante décadas para exponer y documentar el silenciamiento de la disidencia mediante diversas tácticas, y nos preocupa profundamente que esta dinámica se esté normalizando aquí", declaró el viernes el director ejecutivo de la organización de derechos humanos, Paul O'Brien.

Sin embargo, muchos en la derecha estadounidense ven las cosas de otra manera.

"La izquierda simplemente está probando su propia medicina. ¿Quiénes nos defendieron cuando nos sentimos censurados, cuando nos sentimos cancelados?", preguntó Peteque, el doliente en Phoenix.