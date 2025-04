Trump dice que firmará el acuerdo sobre los minerales con Ucrania el "próximo jueves"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que se firmará un acuerdo sobre la explotación de los minerales estratégicos de Ucrania "el próximo jueves", mientras que Kiev anunció haber rubricado un "memorándum de intenciones" sobre el tema con Washington.

"Tenemos un acuerdo sobre minerales que supongo que se firmará (...) el próximo jueves. Pronto. Y supongo que van a cumplir el acuerdo", afirmó Trump.

A finales de febrero estuvo a punto de firmarse, pero se quedó en nada tras el enfrentamiento verbal del republicano con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski en el despacho oval de la Casa Blanca.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a la AFP que el acuerdo está previsto para el 26 de abril.

En la red social X una alta funcionaria del gobierno ucraniano, Yulia Sviridenko, anunció que Kiev y Washington firmaron este jueves un "memorándum de intenciones" para avanzar en el complejo acuerdo.

"Estamos contentos de anunciar la firma, con nuestros socios estadounidenses, de un memorándum de intenciones que abre la vía a un acuerdo de asociación económica y a la creación del Fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania", escribió sin dar detalles.

Trump quiere que el acuerdo represente una compensación por la ayuda otorgada a Ucrania por su predecesor, el demócrata Joe Biden, para hacer frente a la guerra.

Trump bajó el tono este jueves sobre Zelenski, a quien acusó falsamente en el pasado de ser responsable de "millones" de muertes.

"No responsabilizo a Zelenski, pero no estoy precisamente encantado con el hecho de que esta guerra empezara", dijo Trump en la Casa Blanca junto a la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

"No lo estoy culpando, pero lo que digo es que no diría que ha hecho un trabajo excelente, ¿vale? No soy un gran fan suyo", añadió.

A principios de esta semana, Zelenski invitó a Trump a visitar Ucrania para ver la devastación de la guerra por sí mismo, en una entrevista con CBS a la que Trump respondió con amenazas contra la cadena de televisión.

"Hemos defendido juntos la libertad de Ucrania, juntos podemos construir una paz justa y duradera. Apoyamos sus esfuerzos", declaró Meloni a periodistas.

La líder de extrema derecha ha respaldado los esfuerzos europeos para apuntalar la defensa de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en 2022.