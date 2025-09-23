Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó el lunes oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista", un día después de una ceremonia en memoria del asesinado activista ultraconservador Charlie Kirk.

Antifa es un término abreviado para "antifascista" utilizado para describir grupos difusos de extrema izquierda. Desde que Trump anticipó la semana pasada la designación que daría a este movimiento han surgido preguntas sobre cómo definirlo.

La orden ejecutiva describió al grupo como una "empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos" y que utiliza "violencia y terrorismo" para suprimir la libertad de expresión.

Debido a un "patrón de violencia política diseñado para reprimir la actividad política legal y obstruir el Estado de derecho, designo a Antifa como 'organización terrorista interna'", señala la orden.

Pero en un aparente reconocimiento a las preguntas sobre cómo definir a Antifa, su orden acusó a este de usar "medios y mecanismos elaborados para ocultar las identidades de sus operativos".

También utilizaba los mismos métodos para ocultar sus fuentes de financiamiento y reclutar nuevos miembros, según la orden.

Agrega que las autoridades estadounidenses pueden actuar contra "cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa" o a quien "Antifa o cualquier persona que afirme actuar en nombre de Antifa haya proporcionado apoyo material".

Trump ha advertido repetidamente sobre una represión contra los grupos de izquierda desde el asesinato del activista Kirk, el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, lo que desató la ira de la derecha.

La justicia estadounidense han acusado al presunto atacante, Tyler Robinson, de 22 años, de asesinato.

Trump ya amenazó con tomar medidas contra lo que ha llamado Antifa durante su primer mandato.

Le ha culpado de varios delitos, desde violencia contra la policía hasta estar detrás del ataque al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, en el cual participaron simpatizantes de Trump que tenían como objetivo bloquear la victoria electoral presidencial de Joe Biden.

Los críticos del presidente republicano advierten que la medida podría ser utilizada como un pretexto para reprimir la disidencia y atacar a rivales políticos.

Antifa, cuyo nombre tiene raíces en grupos socialistas de la Alemania de 1930 que se opusieron a Hitler, tiene un historial de confrontación con grupos de derecha y participación en desobediencia civil.

Activistas alineados con Antifa, a menudo vestidos completamente de negro, protestan contra el racismo, los valores de extrema derecha y lo que consideran fascismo. Justifican la violencia como autodefensa.