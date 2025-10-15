Trump condecora en una ceremonia póstuma al "mártir" asesinado Kirk

El presidente Donald Trump elogió el martes al activista asesinado Charlie Kirk como un "mártir por la verdad y la libertad" al otorgarle póstumamente el máximo honor civil de Estados Unidos.

Trump entregó la medalla presidencial de la libertad a la viuda de Kirk, y comparó al activista conservador muerto a los 31 años con Sócrates, San Pedro, Abraham Lincoln y Martin Luther King.

El mandatario, de 79 años, también utilizó la ceremonia en la Casa Blanca para prometer que intensificará su campaña contra lo que él llama grupos radicales de izquierda, una iniciativa que lanzó luego de la muerte de Kirk.

"Tras el asesinato de Charlie, nuestro país no debe tener absolutamente ninguna tolerancia hacia esta violencia, extremismo y terror radical de izquierda", dijo Trump a una audiencia de la élite conservadora del país.

"Se acabaron las turbas enfurecidas, y no vamos a permitir que nuestras ciudades sean inseguras", agregó.

Kirk, padre de dos hijos, fue asesinado a tiros el mes pasado en un campus universitario de Utah, lo que provocó una ola de duelo entre los conservadores y promesas de represión por parte de Trump, con el envío de tropas de la Guardia Nacional a varias ciudades gobernadas por demócratas.

Entre los invitados a la ceremonia figuraban el presidente argentino, Javier Milei, un incendiario ultraliberal, así como una serie de personalidades de los medios conservadores de Estados Unidos.

Erika, la viuda de Kirk, agradeció a Trump por regresar de un viaje de paz en el Medio Oriente para la ceremonia de entrega de la medalla, que coincidió con el que habría sido el 32º cumpleaños de su difunto esposo.

"Le has dado el mejor regalo de cumpleaños que podría haber tenido", dijo Erika entre lágrimas y pausas ocasionales para recomponerse.

Tyler Robinson, de 22 años, ha sido acusado del asesinato de Charlie Kirk. Se enfrenta a la pena de muerte si es condenado.

El Departamento de Estado, por su parte, anunció que había revocado el visado de seis extranjeros que estaban en Estados Unidos porque "celebraron el asesinato lleno de odio de Charlie Kirk", y la diplomacia estadounidense publicó en X capturas de pantalla de los mensajes incriminados.

El gobierno de Trump revocó numerosos visados debido a opiniones políticas de sus titulares, una práctica controvertida que el secretario de Estado Marco Rubio defiende, especialmente contra estudiantes propalestinos.