Tribunal sopesa si Trump debe quedar fuera de las presidenciales por "insurrección"

Un tribunal de Colorado inició este lunes la audiencia de una demanda que pretende excluir a Donald Trump de las elecciones presidenciales de 2024, al alegar que violó su juramento al participar en una insurrección.

El caso, uno de varios esfuerzos legales similares para sacar al exmandatario de la carrera a la Casa Blanca, es probable que finalmente termine ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los conservadores tienen una mayoría de 6-3.

La demanda presentada en Colorado por Citizens for Responsibility and Ethics (CREW), un grupo de vigilancia con sede en Washington, sostiene que Trump no es elegible para presentarse a la reelección debido al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio estadounidense perpetrado por sus partidarios.

El argumento, que tiene muy divididos a los juristas, se basa en una enmienda a la Constitución ratificada tras la Guerra Civil (1861-65).

La sección 3 de la 14ª Enmienda prohíbe a cualquier persona ocupar un cargo público si ha participado en una "insurrección o rebelión" después de haberse comprometido a apoyar y defender la Constitución.

La enmienda, ratificada en 1868, tenía por objeto impedir que los partidarios de la Confederación esclavista fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales.

Actuando en nombre de seis votantes de Colorado, CREW solicitó al secretario de estado de Colorado, máximo responsable electoral de ese estado occidental, que impidiera a Trump participar en las presidenciales del próximo año.

"Trump incitó a una turba violenta a atacar nuestro Capitolio para detener el traspaso pacífico de poder bajo nuestra Constitución", dijo Eric Olson, abogado de CREW, en su argumento de apertura en la audiencia transmitida en vivo que se celebra en Denver ante la jueza Sarah Wallace.

"El 6 de enero fue una insurrección contra la Constitución", dijo Olson. "Trump participó de esa insurrección".

"Estamos aquí porque Trump afirma que, después de todo eso, tiene derecho a ser presidente de nuevo", indicó. "Pero nuestra Constitución (...) dice que no puede hacerlo".

Scott Gessler, exsecretario de estado de Colorado que representa a Trump, contraatacó al decir que la demanda era "antidemocrática" e instó al juez a desestimarla.

Trump, de 77 años, será juzgado en Washington en marzo acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden.

Se enfrenta a cargos similares en un caso separado en el estado sureño de Georgia.

Trump fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el ataque al Capitolio -se le acusó de incitar a una insurrección-, pero fue absuelto por el Senado.