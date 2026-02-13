Tres muertos y miles de hogares sin electricidad tras el paso de un temporal por Francia y España

Tres personas murieron a causa de los accidentes provocados por el fuerte temporal de lluvia y viento que azotó Francia y España y que dejó a cientos de miles de hogares franceses sin electricidad, informaron las autoridades el viernes.

Los fuertes vientos y las intensas lluvias arrancaron árboles, inundaron carreteras, y obligaron a cancelar vuelos, trenes y ferris el jueves, provocando el caos en las carreteras del sur de Francia, el norte de España y algunas zonas de Portugal.

Las autoridades españolas informaron de la muerte de una mujer por el derrumbe del techo de un almacén industrial en Barcelona.

Las autoridades francesas confirmaron el viernes la muerte de una persona al caer de una escalera en su jardín, un día después de que un camionero falleciera al estrellarse un árbol contra el parabrisas de su vehículo.

Decenas de personas más resultaron heridas en incidentes relacionados con el clima en España, y un viaducto en Portugal se derrumbó parcialmente debido a las inundaciones.

Los meteorólogos franceses estimaron que la borrasca Nils fue "inusualmente fuerte", y la distribuidora eléctrica francesa Enedis movilizó a unos 3.000 trabajadores para restablecer el suministro eléctrico a los hogares.

A las 06H00 (05H00 GMT) del viernes, Enedis había restaurado el servicio del 50% de los 900.000 clientes que se habían quedado sin electricidad, informó la compañía.

Los vecinos de las zonas afectadas por la borrasca se vieron sorprendidos por su ferocidad.

En Barcelona y alrededores, donde el jueves se suspendieron las clases y las actividades al aire libre, los fuertes vientos arrancaron árboles y hasta farolas, y una de ellas provocó traumatismos graves a una mujer.

"Por la noche se oía cómo se levantaban las tejas y los contenedores de basura rodaban por la calle; era una locura", explicó Eugenie Ferrier, de 32 años, del pueblo francés de Roaillan, cerca de Burdeos, en el suroeste.