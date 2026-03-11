Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en el norte de España

Tres personas fallecieron y cuatro resultaron heridas en el incendio registrado durante la noche en un edificio de la localidad de Miranda de Ebro, en el norte de España, informaron este miércoles los servicios regionales de emergencias.

El personal de emergencias atendió "a siete personas, dos fallecen en el lugar y otras cinco son trasladadas, aunque una de las trasladadas fallece posteriormente en el hospital", indicó en un comunicado el centro de emergencias de la región de Castilla y León, donde se encuentra Miranda de Ebro.

Entre los heridos trasladados a centros médicos se encuentran dos menores de 11 y 7 años, especificó la misma fuente.

Los servicios de emergencias recibieron las primeras llamadas alrededor de las 22H44 locales de la noche del martes, alertando de un incendio en un edificio de la localidad de Miranda de Ebro, donde al menos había dos personas atrapadas, informaron después.

Hasta el lugar se desplazaron varias ambulancias y equipos médicos, indicaron.

"Mi más sentido pésame y cariño a las familias de las personas fallecidas, y mis mejores deseos de una pronta recuperación a los heridos", escribió en X el presidente de la región de Castilla y León, Alfonso F. Mañueco, quien afirmó estar "consternado" por lo ocurrido.

El ayuntamiento de la localidad decretó tres días de luto oficial por lo ocurrido, informó en un comunicado.