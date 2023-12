Tensión en Surinam en espera del fallo por la apelación de la condena del expresidente Bouterse

Surinam aguanta la respiración en espera de que la Corte Suprema anuncie este miércoles su decisión sobre la apelación del expresidente Dersi Bouterse contra una condena de 20 años de cárcel por el asesinato de 15 opositores en 1982, un veredicto que genera temores de disturbios.

Bouterse, de 78 años, fue condenado en primera instancia por la ejecución en diciembre de 1982 de abogados, periodistas, empresarios y militares presos, dos años después de haber tomado el poder en un golpe de Estado. Ha comparecido en libertad durante el juicio de apelación, que comenzó en julio de 2022.

"Este es el juicio más importante en la historia de Surinam", dijo Reed Brody, de la Comisión Internacional de Juristas.

"El hecho de que se vaya a dictar una decisión final, después de tantos retrasos y desvíos, es un homenaje a la valentía y la independencia de los jueces surinameses, a la perseverancia de las familias de las víctimas y a la resistencia del Estado de derecho", opinó Brody.

La Fiscalía General reafirmó su solicitud de 20 años de prisión contra Bouterse, mientras que el abogado del exgobernante pide su absolución.

Bouterse no ha confirmado si asistirá a la audiencia en Paramaribo.

En caso de ratificarse la condena, el exmandatario habrá agotado todos los recursos legales, aunque aún tendría la posibilidad de solicitar el indulto.

Bouterse, quien sigue siendo muy popular, en especial entre las clases más pobres, aseguró en julio que estaba "preparado" para el veredicto, "cualquiera que sea". "Estoy convencido de que el otro juez (Dios) me absolverá al 100%", dijo.

- "Puede salirse de control" -

Hay tensión en Surinam a la espera del fallo, después de que protestas contra el alto costo de la vida se convirtieran en disturbios en febrero. Los alrededores de la Corte están acordonados y las escuelas del área fueron cerradas.

El sábado, miles de partidarios de Bouterse se reunieron en la sede del Partido Nacional Democrático (NDP), que él fundó, para expresarle apoyo con el lema "Liberen a Bouta", como le apodan.

"Si es necesario, acudiremos a los tribunales por usted, pero no le dejaremos ir", dijo uno de ellos durante el mitin, en el que los asistentes podían tomar el micrófono. "Jefe Bouterse, usted no irá a ninguna parte. Si quieren, pueden venir a arrestarlo a su casa. Me gustaría que eso sucediera", expresó otro.

Bouterse pidió calma a la multitud: "No provoquemos el caos, somos gente civilizada. Aguantaremos hasta las elecciones de 2025".

El exmandatario, sin embargo, advirtió a las autoridades que "las cosas pueden salirse de control".

En su discurso de una hora, Bouterse sostuvo que el proceso en su contra se trata de un "juicio político" y que Holanda, la antigua potencia colonial, conspiró contra él. "Espero que la jueza muestre sentido común" y que su decisión no tenga "ninguna consecuencia para el país", siguió.

- "Nueva etapa" -

Familiares de las víctimas esperan la ratificación de la condena.

"Ojalá que este momento marque no sólo el final de un proceso judicial, sino también el comienzo de una nueva etapa en nuestra historia", declaró Sunil Oemrawsingh, presidente de la Fundación 8 de diciembre de 1982, durante la ceremonia del aniversario de la organización.

Autor de dos golpes de Estado en 1980 y 1990, Bouterse, exhombre fuerte del ejército, fue posteriormente elegido presidente de Surinam en 2010 y se mantuvo en el poder hasta 2020.

Interpol emitió una orden de arresto contra él después de que fuera condenado a 11 años de prisión en 1999 en los Países Bajos por tráfico de cocaína. Su condición de presidente en el momento del fallo, sin embargo, evitó su extradición.