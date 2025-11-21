Taiwán difunde un manual de "crisis" ante posibles desastres y un ataque chino

Jay Tsai, residente en Taipéi, espera no tener que necesitar nunca la guía para situaciones de crisis que Taiwán está distribuyendo a millones de hogares de toda la isla, que se enfrenta a amenazas de desastres naturales y de una invasión china.

El gobierno comenzó esta semana a deslizar el pequeño libro naranja bajo las puertas y en los buzones, para concienciar sobre posibles peligros.

"Espero que nunca lo necesitemos, pero resulta tranquilizador tenerlo", declaró a AFP Tsar, un especialista en animación 3D de 31 años.

El folleto de 32 páginas ofrece consejos sobre todo tipo de cuestiones, desde cómo preparar una bolsa de emergencia hasta qué hacer cuando suena una sirena de aviso de ataque aéreo y cómo prestar primeros auxilios.

También advierte de que "fuerzas extranjeras hostiles" podrían usar la desinformación para debilitar su determinación de defender la isla si China ataca.

"En caso de una invasión militar de Taiwán, cualquier afirmación de que el gobierno se rindió o que la nación fue derrotada es falsa", indica.

El gobierno optó por publicar las directrices por primera vez en papel, tras haberlo hecho en línea, para que "las personas mayores en zonas rurales o cualquiera sin acceso a herramientas digitales" puedan acceder a ellas, declaró el miércoles el ministro de Defensa, Wellington Koo.

- "Estar alerta" -

El manual, titulado "En caso de crisis", forma parte de los esfuerzos del presidente Lai Ching-te por preparar a los 23 millones de habitantes de la isla para una catástrofe o un conflicto.

"Nos recuerda que debemos estar alerta en lugar de actuar como si nada importara", indicó a AFP Chi Chien-han, responsable de barrio de 43 años, que lo consideró "bastante útil".

Sin embargo, Yang Chen-che, un informático de 38 años, afirmó que la guía era más política que práctica y que probablemente "la tiraría a la basura". "Todo esto se puede consultar en Internet".

"Creo que este folleto muestra realmente nuestra determinación de defendernos", declaró Lin Fei-fan, vicesecretario general del Consejo de Seguridad Nacional.

Yeh Yuan-chih, legislador del principal partido de la oposición, el Kuomintang -que aboga por unas relaciones más cordiales con China-, denunció el coste de la impresión y la distribución del folleto.

"¿Es necesario gastar más de 60 millones de dólares taiwaneses (1,9 millones de dólares estadounidenses)?, preguntó en el Parlamento.

El gobierno de la isla, que China reclama y no descarta tomar por la fuerza, espera terminar de distribuir las guías a casi 10 millones de hogares a principios de enero.