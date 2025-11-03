Suspenden vuelos en el aeropuerto de la ciudad alemana de Bremen por un dron

El tráfico aéreo fue suspendido temporalmente la noche del domingo en el aeropuerto de Bremen debido al sobrevuelo de un dron de origen desconocido, informó la policía alemana a la AFP.

El aparato fue visto "en las inmediaciones del aeropuerto hacia las 19H30" (18H30 GMT), según un portavoz policial.

La AFP inicialmente no pudo contactar al Aeropuerto de Bremen para confirmar el número de vuelos afectados.

Varios drones han causado interrupciones en aeropuertos de Alemania en las últimas semanas.

El viernes, un dron no identificado sobrevoló el Aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, donde varios vuelos fueron suspendidos durante casi dos horas.

A comienzos de octubre, el Aeropuerto de Múnich suspendió dos veces los vuelos en igual número de días por la presencia de drones.

Las autoridades alemanas han advertido que los drones presentan una amenaza a la seguridad, tras una serie de incursiones alrededor de aeropuertos y sitios militares este año.

Alemania, uno de los principales apoyos de Ucrania en la guerra contra Rusia, ha dicho que Moscú podría ser responsable de algunos de los drones, afirmación que Rusia ha negado.

En los últimos meses también se han observado drones sobre bases militares, sitios industriales e infraestructuras críticas en Alemania y otros países europeos como Noruega y Bélgica.