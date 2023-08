Suspenden actos de campaña por muerte de niña en robo que conmociona a Argentina

El crimen de una niña de 11 años asaltada cuando caminaba hacia la escuela la mañana de este miércoles conmocionó a los argentinos y llevó a la suspensión de los actos de la campaña electoral para las primarias del domingo.

Morena Domínguez fue abordada por dos jóvenes en moto que le robaron la mochila y la golpearon. La niña quedó mareada y tendida en el asfalto. Posteriormente falleció en un hospital provincial cercano.

Vecinos de Lanús, en las afueras de Buenos Aires, se concentraron durante toda la jornada frente a la comisaría del barrio donde ocurrió el robo, para reclamar justicia. Un puñado de manifestantes arrojó piedras y objetos contra policías pertrechados que custodiaban el edificio, mientras otros presentes intentaban disuadir a los más violentos.

"¡No se vota, no se vota!", gritaron decenas de vecinos indignados y visiblemente conmovidos, que reclamaban justicia y seguridad. Otros grupos marcharon al anochecer hasta la alcaldía de Lanús.

Rosa Ybarrolla, una ama de casa, dijo tener "mucha indignación". "Acá lo que se quiere es seguridad, salud, trabajo y todo eso. (...) Estamos cansados de promesas. Porque cuando son los discursos de ellos, son hermosos, te prometen la seguridad, te prometen trabajo, te prometen todo pero después no pasa nada", lanzó en declaraciones a la AFP.

- "Zona de nadie" -

La niña atacada llegó en "condiciones críticas" al hospital Evita, donde murió dos horas después del robo, declaró Javier Maroni, director del centro de salud.

El resultado preliminar de la autopsia indicó que la niña murió de "un fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna, según una fuente de la Fiscalía citada por la agencia oficial Télam.

Testigos denunciaron que la ambulancia demoró 40 minutos en llegar.

"Esas cuadras donde está el colegio es zona de nadie. Muchas veces reclamaron seguridad. ¿Tiene que perder la vida un chico para que haya seguridad?", se lamentó ante el canal de noticias A24 María, la madre de Morena, quien se encontraba en la provincia norteña de Salta y había dejado a su hija a cuidado de los abuelos.

El robo quedó registrado por una cámara de seguridad de la calle, cuyas imágenes se emitieron repetidamente por los canales de televisión.

En Lanús, una localidad de casi 500.000 habitantes en la periferia sur de Buenos Aires, los pobladores vienen denunciando el aumento de delitos.

"Es un desastre, no se puede vivir más así", se lamentó Nelson Vargas, un albañil de 45 años que se manifestó frente a la comisaría. "Vaya y camine los barrios: no hay luz, no hay agua, no hay cloacas. Yo me levanto temprano, tengo a mi hija de 11 años y cuando me enteré de esto me agarró una desesperación", agregó.

- Actos suspendidos -

En medio de la conmoción por el caso, los principales candidatos a presidente del oficialismo y de la oposición -Sergio Massa, Juan Grabois, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta- fueron anunciando la cancelación de sus respectivos actos de este miércoles y de cierre de campaña electoral el jueves.

Entre ellos, lo hizo el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del opositor Juntos por el Cambio (derecha), aliado de Bullrich.

Grindetti es cuestionado por vecinos por haber dejado de lado la intendencia de Lanús desde abril, cuando pidió licencia para asumir como presidente del club de fútbol Independiente y luego centrarse en su campaña electoral.

También suspendió su mitin el peronista Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y aspirante a la reelección.

Dos adultos fueron detenidos acusados por el ataque a la menor, informó el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. La fiscal Silvia Bussano, a cargo de la investigación, los indagará por "homicidio en ocasión de robo".

La inseguridad ocupa el segundo lugar (38%) en las preocupaciones de los argentinos, después de la inflación (55%), según un sondeo de la Universidad de San Andrés del 28 de julio.

El índice de homicidios en el país fue de 4,2 por cada 100.000 habitantes en 2022, según las estadísticas del ministerio de Seguridad, una de las tasas más bajas de América Latina.