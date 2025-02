Subida a la ola trumpista, la extrema derecha europea se reúne en Madrid

Con Viktor Orban y Marine Le Pen como cabezas de cartel, numerosos líderes de la extrema derecha europea se reunirán el sábado en Madrid para defender "un cambio de 180º" en la Unión Europea, aprovechando el impulso trumpista.

Bajo el lema "Make Europe Great Again", inspirado en el "Make America Great Again" del presidente estadounidense Donald Trump, que llama a devolver la grandeza a Estados Unidos, los líderes del grupo parlamentario Patriotas por Europa se verán en un hotel cerca del aeropuerto de Madrid.

En la tribuna se sucederán, además del primer ministro húngaro y la líder del Reagrupamiento Nacional (RN) francés, el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini (La Liga), el ex primer ministro checo Andrej Babis (ANO) y también Geert Wilders, a veces apodado el "Trump holandés", cuyo Partido por la Libertad ganó las elecciones de noviembre pasado.

El AfD alemán, que recibe regularmente las muestras de apoyo de Elon Musk, y los Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, la única líder europea presente en la investidura del presidente estadounidense, no estarán en Madrid, ya que pertenecen a otros grupos parlamentarios europeos.

- "Demostración de fuerza" -

Según el partido radical de derecha español Vox, que organiza el evento, unas 2.000 personas asistirán a esta reunión, convocada al día siguiente de una cena entre los líderes de Patriotas por Europa y Kevin Roberts, presidente del "think tank" ultraconservador estadounidense The Heritage Foundation.

El objetivo es "trazar la estrategia a seguir en los próximos meses", señala Vox, que aboga por "un giro de 180 grados" en la política europea.

Para estos líderes políticos, la cumbre de Madrid debe servir como "una demostración de fuerza", observa Steven Forti, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien cree que el grupo "Patriotas por Europa", creado hace unos meses, sigue siendo una coalición frágil.

Con 86 diputados de un total de 720, Patriotas por Europa es la tercera fuerza en el Parlamento Europeo desde las elecciones europeas de junio de 2024.

Pero se encuentra en competencia en Bruselas con otros dos grupos de extrema derecha, los Conservadores y Reformistas Europeos (80 diputados), liderados por el partido de Giorgia Meloni, y la Europa de las Naciones y las Libertades (26) que cuenta entre sus miembros al AfD.

- "¡Ocupar Bruselas!" -

Para el investigador, Patriotas por Europa desea más ampliamente "aprovechar la ola larga de la victoria de Trump" para redibujar "los equilibrios" dentro de la UE.

Considerado como uno de los aliados más cercanos de Trump en Europa, Viktor Orban ha multiplicado en las últimas semanas las declaraciones apasionadas, asegurando que la extrema derecha es la nueva centralidad en Europa. "¡Ahora nos toca a nosotros ocupar Bruselas!", lanzó.

Un mensaje del que se hace eco Santiago Abascal, quien insiste en la proximidad ideológica entre el trumpismo y los partidos nacionalistas europeos, especialmente sobre la inmigración. "Se está produciendo un cambio y Europa debe elegir", argumentó recientemente.

Para Steven Forti, Patriotas por Europa "tiene un punto en común con Trump, "que es querer debilitar la Unión Europea". Pero las posturas del presidente estadounidense, añade, también pueden generar "tensiones" entre los diferentes componentes de la extrema derecha europea.

Desde su regreso al poder, Donald Trump multiplicó los ataques a Europa, entre amenazas de aumento de los aranceles y deseos de anexión de Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca. Esto incomoda a los partidos nacionalistas dentro de la UE.

"Amar el patriotismo de Donald Trump no significa ser el vasallo de Estados Unidos", aseguró a mediados de enero Jordan Bardella, presidente del RN francés, quien quiere mantener sus distancias con el presidente estadounidense, cuyos excesos preocupan.

En Madrid, Marine Le Pen buscará encontrar un punto de equilibrio respecto al presidente estadounidense, según su entorno; los lepenistas no apreciaron mucho el lema "Make Europe Great Again" elegido para la cumbre, considerado "grotesco" por el círculo íntimo de la ex candidata presidencial francesa.

