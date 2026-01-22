Sube a 55 el saldo de muertos en el incendio de un centro comercial en Pakistán

El balance de muertos por el incendio de un centro comercial en la mayor ciudad de Pakistán ascendió al menos a 55 personas, informó este jueves un funcionario de Karachi a la AFP.

"Se han recuperado un total de 55 cadáveres desde la noche del sábado", cuando se produjo la emergencia, dijo Javed Nabi Khoso, subcomisionado del distrito sur.

Los familiares de los desaparecidos han criticado la lentitud de las operaciones en el Gul Plaza, un edificio de tres plantas y 1.200 tiendas, donde los rescatistas buscan restos humanos entre los escombros.

Más de 50 familias han proporcionado muestras de ADN, informó el miércoles a la prensa la funcionaria de salud Summaiya Syed.

En Karachi, una megalópolis que supera los 20 millones de habitantes, los incendios son habituales en los mercados y fábricas por sus deficientes infraestructuras, pero ninguno de la envergadura del registrado en el centro comercial afectado.

Faraz Ali, cuyo padre y hermano se encontraban dentro, dijo a la AFP que quiere "que se recuperen los cuerpos y se entreguen a sus familias".

Una comisión gubernamental inició una investigación, pero la causa del incendio no ha sido revelada.

El siniestro dejó además unos 30 heridos.