Sube a 35 el número de muertos por inundaciones en Vietnam

Lluvias récord e inundaciones esta semana en el centro de Vietnam mataron a 35 personas y otras cinco continúan desaparecidas, informaron el domingo las autoridades de manejo de desastres.

Las provincias costeras de Vietnam han sido azotadas por lluvias récord de 1,7 metros en 24 horas entre domingo y lunes.

Las 35 muertes se dieron en las provincias de Hue, Da Nang, Lam Dong y Quang Tri, indicó en un informe la Autoridad Vietnamita de Manejo de Desastres y Represas.

En la ciudad histórica de Hoi An, patrimonio mundial de la Unesco, el agua subió a la altura de la cintura y los pobladores utilizaron lanchas de madera para desplazarse luego de que se desbordó un río.

Más de 16.500 casas se inundaron en la zona y más de 40.000 animales de crianza fueron arrastrados por la corriente, mientras más de 5.300 hectáreas de cultivos quedaron sumergidas.