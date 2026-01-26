Sube a 17 el saldo de muertos por el alud en Indonesia

El saldo de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió el lunes a 17, informó una autoridad de rescate, en el tercer día de labores de socorro.

El alud provocado por fuertes lluvias azotó el sábado una aldea en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, donde áreas residenciales fueron cubiertas de escombros y decenas de personas debieron evacuar sus casas.

"El saldo de muertes del deslizamiento en Bandung Occidental alcanzó 17 personas", dijo en un comunicado Abdul Muhari, de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

Sin embargo, Abdul no actualizó el número de desaparecidos, que el domingo era de 80.

Los rescatistas dijeron que trabajan con cuidado por temor a un nuevo deslizamiento, dada la inestabilidad del terreno a causa de la lluvia.

"Lo que más nos preocupa es el riesgo de deslizamientos (subsecuentes). A veces cuando estamos en la operación, no nos ocupamos de las lomas que aún podrían tener deslizamientos", comentó el rescatista Rifaldi Ashabi, de 25 años.

Miles de rescatistas participaron en la operación del lunes, dijo el director operativo del organismo de rescate, Yudhi Bramantyo.