Stiglitz: las políticas "hostiles" de EEUU hacia China pueden dividir el mundo en dos bloques

Las políticas "hostiles" de Estados Unidos hacia China podrían dividir el mundo en dos bloques, advirtió este viernes en una entrevista con AFP el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y urgió a Occidente a ofrecer inversiones y no "lecciones" a los países en desarrollo.

"Sería una buena idea (...) que los demás países del G7 intenten presionar a Estados Unidos y le digan: 'lo que ustedes están haciendo es conformar un mundo de dos bloques, y eso será duro", dijo el economista norteamericano al margen de unas conversaciones ministeriales del grupo de las siete mayores potencias industrializadas en Niigata, Japón.

"Puede que estamos en una especie de competición estratégica, pero eso no implica que tengamos que ser tan hostiles", añadió.

Stiglitz advirtió también que la carrera entre demócratas y republicanos por mostrarse duros con China puede tener efectos adversos en la acción internacional contra el cambio climático y otras crisis.

Y argumentó que la política de Washington para con Pekín no se explica sólo por la preocupación respecto al sistema político chino. "Tenemos muchos amigos, por llamarlos así, que son autoritarios. Pero lo que no nos gusta es la competición económica y política", dijo.

El que fuera economista en jefe del Banco Mundial, de 80 años, dijo también que Occidente está invirtiendo "muy poco" en las economías en desarrollo, al contrario que China.

"Circula el chiste de que nosotros les damos lecciones de lo que hacer, y ellos les dan dinero", dijo a propósito.

"Parte del problema es que el G7, y en particular Estados Unidos, no está presente en América Latina ni en África. Así que por un lado decimos que estamos compitiendo, y por otro no estamos haciendo las inversiones", argumentó Stiglitz.

Los ministros de Finanzas de India, Brasil e Indonesia se unieron a sus homólogos del G7 para una reunión de tres días en la ciudad japonesa de Niigata, que comenzó el jueves.

Los líderes de esos países y de otras naciones como Vietnam y Comoras, que desempeña la presidencia de la Unión Africana, están invitados a la cumbre del G7 el fin de semana siguiente en Hiroshima.