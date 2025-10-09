Internacionales

Sin dinero suficiente, la ONU reducirá en un 25% el número de Cascos Azules en el mundo

Sin dinero suficiente, la ONU reducirá en un 25% el número de Cascos Azules en el mundo
Un casco azul del contingente español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, fotografiado el 23 de agosto de 2024 en un cuartel cerca de El Khiyam Anwar Amro
AFP
09 de octubre de 2025

La ONU reducirá en un 25% el número de Cascos Azules desplegados en el mundo en los próximos meses, es decir, entre 13.000 y 14.000 militares y policías menos, debido principalmente a los recortes estadounidenses de fondos para la organización.

"Tendremos que repatriar, reducir en aproximadamente un 25% el número de nuestros efectivos de mantenimiento de la paz, militares y policías, así como su equipo, y un número importante de empleados civiles de las misiones también se verán afectados", indicó este funcionario bajo condición de anonimato.

La reducción del 25% de los efectivos se repartirá entre 9 de las 11 misiones actualmente en marcha.

El presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz para 2025-2026 (de julio de 2025 a junio de 2026) es de aproximadamente 5.400 millones de dólares, de los cuales 1.300 millones deben provenir de Estados Unidos y 1.200 millones de China.

Pero desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington anunció recortes masivos en su ayuda al extranjero y la ONU esperaba las decisiones sobre las operaciones de mantenimiento de la paz.

Estados Unidos informó a la ONU que solo contribuirán al presupuesto de este año con 682 millones de dólares, de los cuales 85 millones están reservados para la futura oficina de apoyo de la ONU a la nueva misión internacional anti-pandillas en Haití.

En total, la ONU anticipa un déficit del 16% al 17% del presupuesto actual de mantenimiento de la paz.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR